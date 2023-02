Karina Cascella dopo l'intervento: "Non sopportavo più i miei occhi da pesce lesso"

Karina Cascella si è confessata con i suoi fan dopo aver subito un intervento di blefaroplastica.

Karina Cascella: l’intervento

Nelle ultime ore Karina Cascella si è mostrata con degli evidenti cerotti sopra le palpebre e ha svelato di aver subito una blefaroplastica, intervento che promette di garantire uno sguardo più giovanile e ampio:

“Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘ma se fa stare meglio perché no’”, ha subito affermato Karina mettendo a tacere sul nascere le polemiche nei suoi confronti, e ancora: “No, io non dico che mi fa stare meglio.

Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente (…) Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”, ha concluso.

Oltre alle inevitabili critiche ricevute via social, Karina ha anche ricevuto i complimenti da parte dei suoi fan e in tanti non vedono l’ora di vedere l’opinionista una volta che sarà completamente guarita dall’intervento.

Karina non è l’unica tra i vip ad aver deciso di ricorrere alla blefaroplastica: di recente anche Sonia Bruganelli si è mostrata poche ore dopo aver subito il delicato intervento.