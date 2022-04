Karina Cascella: “L’isola dei Famosi? Meglio del GF Vip”

Karina Cascella: preferisce L'isola dei Famosi o il GF Vip? L'opinionista non ha alcun dubbio.

Karina Cascella, tramite il suo profilo Instagram, ha risposto alle curiosità dei fan. In molti le hanno chiesto il suo pensiero sull’Isola dei Famosi e sul GF Vip e lei è stata, come sempre, lapidaria, sottolineando di preferire il reality condotto da Ilary Blasi a quello di Alfonso Signorini.

Karina Cascella sull’Isola dei Famosi e il GF Vip

Tramite il classico giochino di Instagram ‘Fammi una domanda’, Karina Cascella si è aperta un po’ con i fan. Nell’ultimo periodo, è lontana dal mondo dello spettacolo, per cui i social sono l’unico luogo dove i follower possono vederla. In molti le hanno chiesto il motivo per cui ha deciso di allontanarsi dai salotti televisivi. Karina ha risposto:

“Ci sono periodi in cui sei più presente, anche rispetto ai programmi ovviamente ai quali puoi e scegli anche di partecipare. E altri periodi dove vuoi per scelta, vuoi per mancanza di proposte, non ci sei”.

Il no all’Isola dei Famosi

La Cascella, quindi, non è in televisione perché non le sono arrivate proposte allettanti. L’unico ingaggio degli ultimi mesi era quello per l’Isola dei Famosi, ma ha preferito rifiutare. Karina ha ammesso:

“Se avessi voluto avrei potuto accettare l’Isola 16 e mi avreste vista lì, ma non era nei miei programmi. E sinceramente attualmente era l’unica proposta ricevuta. Di conseguenza, si attende e intanto ci si impegna in altro. Quando e se arriverà qualcosa che mi interesserà mi rivedrete in tv. Di certo non è con la tv che metto il piatto in tavola ecco”.

Meglio L’Isola dei Famosi che il GF Vip

Karina è stata più volte chiamata a partecipare ai reality, ma ha sempre rifiutato. Questo, però, non significa che non apprezza programmi di questo genere. Tra L’Isola dei Famosi e il GF Vip, però, sceglierebbe il primo. Ha dichiarato: