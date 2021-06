Karina Cascella replica alla domanda sulla gravidanza: “Si è donna anche senza figli”

Karina Cascella giudica inopportuno domandare a una donna se desidera un altro figlio oppure se è incinta: lo sfogo social dell'opinionista

Karina Cascella, celebre ex volto di Uomini e Donne, ha letteralmente perso le staffe con i fan di Instagram dopo aver da loro ricevuto due domande di troppo. La popolare opinionista di casa Mediset si è così lasciata andare a un duro sfogo dove ha precisato il confine, secondo lei, da non superare mai.

Karina Cascella indispettita dalle domande dei fan

Alla richiesta dei follower se le piacerebbe avere altri figli o se fosse incinta, Karina ha dunque seccamente replicato: “Questa è una di quelle domande che sta per essere bannata”.

Dopo aver precisato come lei abbia più volte parlato della maternità, la 41enne partenopea ha aggiunto: “Se posso darvi un consiglio, non credo che siano domande da fare […] Qualcuno di problemi potrebbe averne e non è il massimo. […] Scriverò ciò che penso in merito all’insensibilità e all’ignoranza di certe domande o affermazioni”.

Karina, già mamma di Ginevra avuta con Salvatore Angelucci, ha infine raccontato di aver ricevuto un messaggio privato relativo a un’eventuale gravidanza in corso o futura.

Pur reputando il quesito giusto, in quanto personaggio pubblico, Karina Cascella si è tuttavia detta fermamente convinta “che certe domande non dovrebbero porle neanche gli amici, i parenti, nessuno”. Secondo lei esistono infatti ragioni differenti per cui una donna o una coppia non hanno avuto o non hanno intenzione di avere dei figli. Nessuno dovrebbe quindi sentirsi in dovere di sindacare in materia.