Karina Cascella ha commentato la cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset. L’ex volto di Uomini e Donne, che ha partecipato ai salotti di Carmelita per ben 15 anni, ha preso le sue difese.

Karina Cascella difende Barbara D’Urso per la cacciata da Mediaset

Opinionista di Barbara D’Urso per ben 15 anni, Karina Cascella non ha mai avuto peli sulla lingua. Anche questa volta, parlando della cacciata di Carmelita da Mediaset, non è stata da meno. Intervistata da Fanpage.it, l’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa”.

La difesa di Karina Cascella

Karina ha proseguito:

“La stampa è stata spietata sotto questo punto di vista. Si fanno dei gran titoloni e invece sarebbe stato giusto tutelare una professionista che ha fatto televisione per anni. Il comunicato era standard, si sono limitati a dare una notizia. (…) Ci sono aspetti che non tutti hanno il diritto di conoscere. Ci saranno state delle motivazioni dell’azienda o della D’Urso di cui non siamo a conoscenza. Quello che so è che la stampa dovrebbe essere meno spietata“.

Il chiarimento social di Karina Cascella

Alla luce dell’intervista che Barbara ha rilasciato a Repubblica, Karina ha voluto chiarire la sua posizione. Adesso che lo sfogo di Carmelita è pubblico si hanno più dettagli su quanto accaduto tra la conduttrice e Mediaset. La Cascella ha sottolineato che la D’Urso ha ricevuto un trattamento che non meritava, ribadendo che nessuno si è occupato/preoccupato di tutelarla.