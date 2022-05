Karina Cascella su tutte le furie: “Denuncerò tutti! Questa è follia”

Katina Cascella è andata su tutte le furie e ha minacciato d'intraprendere azioni legali.

Karina Cascella ha fatto sapere che sporgerà denuncia per alcune fake news riguardanti i suoi presunti problemi economici.

Karina Cascella minaccia azioni legali

Attraverso i social Karina Cascella si è sfogato contro alcune testate giornalistiche che avrebbero riportato in maniera errata la notizia dei suoi presunti problemi economici.

Nei giorni scorsi Karina aveva rilasciato un’intervista a Nuovo dove ha parlato delle difficoltà riscontrate – anche a causa della pandemia – insieme al compagno Max Colombo nel trovare del personale per il suo ristorante sito a Bergamo

. La notizia è stata riportata da alcuni siti online con titoli melodrammatici, tipo: “Karina disperata, fa un appello ‘aiutatemi vi prego non riesco a sopravvivere‘”, e ancora: “Karina fa un appello disperato ‘sono costretta a fare più mansioni non posso più sopravvivere aiutatemi‘”.

Karina ha personalmente replicato contro quanto accaduto e ha fatto sapere di essere intenzionata a intraprendere azioni legali: “Io ho detto che ad oggi si fa fatica a trovare personale di sala e cucina. Io ho detto ‘sì il periodo è difficile per la ricerca del personale, mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa”, ha tuonato via social l’ex volto tv, e ancora:

“Mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, lo voglio dire e lo sottolineo.

Perché fare un articolo con scritto ‘aiutatemi non riesco a sopravvivere’ è pazzia. Hanno scritto che devo fare tutto io, portare i piatti, cucinare, ma state bruciati? Voi vi state fumando qualcosa di andato a male sicuramente. Non state bene con i cervello e per fortuna che vi posso insultare”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento sui social tutto tace.