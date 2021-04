Karina Cascella su Valentina Persia: “È una iena, mi dà solo il voltastomaco”

Giudizio pesante quello di Karina Cascella su Valentina Persia, attualmente impegnata come naufraga all’Isola dei Famosi 2021

Karina Cascella ha deciso di dire la sua su Valentina Persia, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha infatti commentato le recenti avventure della naufraga romana, riferendosi nello specifico al litigio con Fariba Teherani, mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi.

La partenopea ha inoltre precisato di averla conosciuta nel corso di una vecchia registrazione di Caduta Libera di Gerry Scotti. In quell’occasione la comica capitolina non le avrebbe fatto una bella impressione, episodio che appunto la Kascella ha riportato alla mente in questi giorni.

KARINA CASCELLA, STANCA DEL RUOLO SIN QUI RICOPERTO DI POLEMICA OPINIONISTA IN TV, NEL RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI FOLLOWERS SI DIVERTE AD ACCAREZZARE NUOVE POSSIBILITA’.. “IENA” O CONCORRENTE A “BALLANDO CON LE STELLE”. E SU VALENTINA PERSIA.. https://t.co/VkoYFTpZG0 pic.twitter.com/yBdfQvbuCa — Chiccose DOC (@ChiccoseDOC) April 21, 2021

“Pensa di far ridere? No, perché a me ha dato solo il voltastomaco”: questo dunque il crudo giudizio di Karina Cascella su Valentina Persia, esponendosi direttamente sui social a seguito dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

“La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero. Di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati non mi piacciono per niente”. Come reagirà la diretta interessata quando verrà a conoscenza di queste dichiarazioni?