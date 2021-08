Karina Cascella torna a Uomini e Donne? “Finireste per odiarmi”

Karina Cascella ha risposto ai fan se fosse intenzionata a tornare a Uomini e donne.

Karina Cascella è senza dubbio una delle opinioniste più amate del piccolo schermo ma per quanto riguarda un suo possibile ritorno in tv lei stessa ha escluso questa possibilità.

Karina Cascella torna in tv? La risposta

In tanti tra i fan sui social hanno chiesto a Karina Cascella se fosse intenzionata a tornare a Uomini e Donne o se prima o poi accettasse di partecipare a qualche reality show, ma la risposta dell’influencer e opinionista tv è stata decisamente negativa.

“Perché non torni a Uomini e Donne? Vorrei vederti commentare il trono Over“, ha chiesto un fan, mentre lei ha risposto decisa “Ragazzi, vi prego. Ne avrei una per tutti. Finireste per odiarmi di nuovo”. Un altro invece ha chiesto a Karina se fosse per caso intenzionata ad approdare al GF Vip, ma ha anche questa opzione ha ricevuto una risposta negativa da parte dell’influencer: “E anche quest’anno lascerò ad altri volentieri il posto.

A onor del vero però c’è da dire che non mi ha contattato nessuno. Forse perché già conoscono la risposta ormai”, ha fatto sapere Karina.

Karina Cascella: la vita privata

Karina si è fatta conoscere ed apprezzare a Uomini e Donne quando, durante la sua partecipazione al dating show, ha conosciuto Salvatore Angelucci. Tra i due è nata un’importante storia d’amore, consacrata dall’arrivo della loro bambina, Ginevra, nel 2010.

Oggi i due hanno mantenuto buoni rapporti nonostante si siano lasciati e Karina Cascella ha ritrovato la felicità accanto a Max Colombo, con cui ha dichiarato di voler convolare a nozze.

Karina Cascella: il matrimonio saltato

L’opinionista e il suo compagno hanno deciso di rinviare il giorno del loro matrimonio a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus. “Non avevo mai parlato di date, in realtà non ce l’eravamo data neanche noi, anche se si parlava di 2020.

Per via di questa difficile situazione i pensieri sono andati altrove. Il mio compagno ha una discoteca e lui è stato tra i primi a smettere di lavorare, non parlo dal punto di vista economico ma degli impegni che ci saranno, quindi per adesso è rimandato”, ha dichiarato Karina, che non ha mai fatto segreto di desiderare anche un altro figlio insieme al suo compagno. “Io amo tantissimo i bambini e da un po’ di tempo a questa parte dico: ‘Sarà quel che Dio vorrà’. Comunque sì, mi farebbe piacere avere un altro bambino”.