Kasia Smutniak chi è: vita privata, biografia, carriera, malattia e film dell’ex fidanzata di Pietro Taricone

Le più importanti curiosità sulla vita privata e la carriera dell'attrice di origine polacca ma naturalizzata italiana Kasia Smutniak

Kasia Smutniak è un’attrice e modella polacca e poi naturalizzata italiana con una lunga carriera costellata da grandi successi ma anche da lutti profondissimi. Scopriamo qualcosa sulla vita e la carriera dell’attrice.

Kasia Smutniak: chi è?

Kasia Smutniak è nata a Pila, una cittadina polacca, il 13 agosto del 1979.

Suo padre, Zenon Smutniak, è un generale dell’aeronautica militare polacca, e anche Kasia eredita la passione per il volo, visto che a soli 16 anni prende il brevetto per pilota di alianti.

Ma la passione per il volo passa quasi in secondo piano l’anno successivo, quando arriva seconda a un concorso di bellezza in Polonia: da quel momento comincia a viaggiare in tutto il mondo sfilando come modella in molti Stati, tra cui Giappione, Stati Uniti e Italia, dove risiede dal 1998 e dove comincia anche la sua carriera da attrice.

Kasia Smutniak: la vita privata

Kasia Smutniak incontra il primo grande amore della sua vita nel 2003: lui si chiama Pietro Taricone, e fino a quel momento era conosciuto soprattutto per la sua partecipazione alla prima edizione del “Grande Fratello”, ma si stava anche creando una carriera come attore.

I due si conoscono sul set del film “Radio West” e si sono innamorati follemente, tanto che solo un anno dopo, il 4 settembre del 2004, nasce la loro bambina Sophie.

I due condividono molte passioni, tra cui la più importante è quella per il paracadutismo. Proprio durante una sessione di volo, il 28 giugno del 2010, Pietro, forse per una manovra sbagliata, cade con forza sul suolo. Nonostante l’intervento disperato fatto per salvarlo, Pietro Taricone muore nella notte del 29 giugno del 2010 lasciando nello sconforto la compagna e la figlia piccola.

Un anno dopo, nell’estate del 2011, l’attrice si lega al produttore Domenico Procacci, di 19 anni più grande di lei. Il 20 agosto del 2014 insieme hanno il piccolo Leone, e il 16 settembre del 2019 la coppia si sposa, invitando solo gli amici e i parenti più stretti.

Kasia Smutniak: la malattia

Kasia Smutniak soffre da alcuni anni di vitiligine, una malattia che causa delle macchie più chiare sulla pelle, dovute a una mancanza di melanina in solo alcune parti del corpo.

Non è una malattia pericolosa, ma è esteriormente debilitante, soprattutto per una persona che come lavoro fa l’attrice. Nonostante questo, Kasia non ha paura di mostrare la sua pelle e di parlare della sua malattia.

Kasia Smutniak: la carriera

Dopo varie produzioni italiane, sia in televisione che al cinema, nel 2010 recita nel film internazionale “From Paris with Love”, al fianco di John Travolta e Jonathan Rhys Meyers.

Nel 2013 partecipa alla mini serie di grande successo “Volare – La grande storia di Domenico Modugno”, in cui interpreta Franca Gandolfi, la moglie del famoso cantante.

Forse il suo più grande successo è il film del 2016 “Perfetti sconosciuti”, di Paolo Genovese, votato dagli Italiani come il più bel film degli anni 2010.

Ora è possibile vedere l’attrice su Sky, nella serie “Domina”, in cui interpreta Livia Drusilla, terza moglie di Ottaviano Augusto, una donna che ha passato tutta la sua vita a inseguire e bramare il successo.