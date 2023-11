Kasia Smutniak, la casa in campagna: "Quando Pietro Taricone non c'è stato più l'ho tenuta"

Kasia Smutniak ha rotto il silenzio in merito alla casa in campagna acquistata insieme a Pietro Taricone.

Kasia Smutniak: la casa di campagna

Oggi Kasia Smutniak vive nel quartiere Coppedé, a Roma, insieme al marito Domenico Procacci e ai suoi due figli. In passato l’attrice ha acquistato però una casa in campagna insieme a Pietro Taricone, l’attore scomparso nel 2010 e padre di sua figlia Sophie. “Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono. I figli se vorranno resteranno, lì avranno sempre un posto”, ha confessato l’attrice.

La scomparsa di Pietro Taricone è stata per lei un lutto difficile da superare, e a tal proposito ha detto: “Eravamo felici. Non potevamo darci più di così. Non lo so come vivrò, ma almeno non ho rimpianti. Io so che in quel momento lui era felice… Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui. Se potessi scegliere un modo di morire, vorrei anch’io morire così: nel momento più felice della vita”.