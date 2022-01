Katarina Raniakova, la busta shock dell’ex moglie di Alex Belli

"Adesso è Delia che deve riconquistare lui? Tutto questo è assurdo. Lei ha pianto a secco, ma lui ha mentito", dichiara l'ex moglie di Alex Belli.

Si arricchisce sempre di più la telenovela di Alex Belli e Delia Duran, contornata dalla presenza centrale di Soleil Sorge. Tra l’attore e l’ex protagonista di Uomini e Donne è nata una complicità appassionata e passionale tra le mura di Cinecittà, mandando in crisi il rapporto con la moglie Delia Duran.

I due erano volati all’estero per mettersi l’anello al dito, solo tre mesi prima dell’ingresso di Belli nel reality più spiato e discusso di Canale 5. La conoscenza di Soeil – e la sintonia innegabile tra i due – sta facendo vacillare il rapporto tra l’attore e la modella venezuelana, che ora ha deciso di mettersi in gioco e farsi conoscere proprio al Grande Fratello Vip, seguendo l’esempio del marito (ormai ex concorrente).

A parlare di lui e commentare il rapporto tra con Delia è l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova, che ha rivelato diverse occasioni in cui l’attore le ha mentito e ha svelato i molti tradimenti subiti.

Ex moglie di Alex Belli: “La Duran piangeva senza lacrime”

Intervenuta nel salotto di Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, Katarina Raniakova in alcune occasioni ha mostrato la sua vicinanza a Delia, augurandole di allontanarsi definitivamente da Alex (come consigliato anche da diverse gieffine).

Inoltre, ha svelato di essere stata ripetutamente tradita da Belli e di aver sofferto tanto a causa dei suoi comportamenti poco rispettosi.

Proprio dalla D’Urso ha dichiarato: “Adesso è Delia che deve riconquistare lui? Ragazzi ma è assurdo tutto questo. Lui ha fatto in modo che ora sarà lei a doverlo riconquistare e dargli certezze.

Lei non dovrebbe dimostrare proprio nulla“.

Tuttavia, ha poi tenuto a sottolineare: “Soleil dice che è tutto un teatrino? Diciamo che la Duran piangeva senza lacrime, le lacrime non c’erano, non scendevano queste lacrime. Lei ha pianto a secco e questo la dice lunga“.

Ex moglie di Alex Belli: “Certe cose noi non le facevamo”

Ripensando al matrimonio con Alex Belli, la sua ex moglie ha dichiarato: “Lui adesso vive l’amore libero, ma con me era un’altra cosa. Certe cose noi non le facevamo”.

Quindi ha fatto sapere: “Lui, infatti, soffriva della nostra relazione. Ha detto che nel nostro matrimonio si sforzava di essere una persona che non è. Lui ha trovato sé stesso adesso con Delia. Questo amore aperto è una realtà che esiste”.

La busta shock dell’ex moglie di Alex Belli

Mentre va in onda un filmato del 2018 in cui Alex Belli parla di quando la sua ex moglie ha abbandonato la loro casa. “Il giorno che lei ha portato via la sua roba da casa nostra, io ero a casa, dentro, me lo ricordo. Lei ha chiamato i fotografi per farsi riprendere e vendicarsi“, aveva detto l’attore di Centovetrine.

Tuttavia, terminato il servizio, la D’Urso ha dato ai telespettatori un’anticipazione inaspettata.

Katarina, infatti, le avrebbe fato una rivelazione shock. “Fermiamo per il momento questa cosa, perché Katarina Raniakova mentre riascoltava le parole di suo marito mi ha detto “non è vero che era a casa, io so dov’era, cosa faceva e con chi era”. Adesso ho finito il tempo e non possiamo raccontarlo, ma lo faremo“. I fan sono ora in trepidante attesa di sapere tutta la verità della Raniakova.