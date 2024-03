Kate ammette il ritocco della foto con i figli, ma è imbarazzo reale

Roma, 11 mar. (askanews) - La principessa Kate ha ammesso di aver ritoccato la foto che la ritrae su una sedia sorridente circondata dai tre figli - George, Charlotte e Louis - primo scatto ufficiale dopo l'operazione addominale a gennaio, pubblicato in occasione della Festa della mamma in Inghilter...

Roma, 11 mar. (askanews) – La principessa Kate ha ammesso di aver ritoccato la foto che la ritrae su una sedia sorridente circondata dai tre figli – George, Charlotte e Louis – primo scatto ufficiale dopo l’operazione addominale a gennaio, pubblicato in occasione della Festa della mamma in Inghilterra e poi ritirato da numerosi media.

“Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso domenica (10 marzo)”, riporta l’account ufficiale di Kensington Palace, ufficio stampa della Famiglia reale, che aveva diffuso la foto alle agenzie.

Si dice che la foto di Kate, 42 anni, sia stata scattata dal principe William all’inizio di questa settimana a Windsor.

Domenica l’immagine è apparsa sulle prime pagine di diversi giornali, siti di notizie e trasmissioni televisive britanniche, inclusa la BBC. Ma poi diverse agenzie di stampa internazionali, tra cui AP, AFP e Reuters, hanno deciso di rimuoverla perché ‘alterata’. Eric Baradat, direttore incaricato della fotografia di France Presse spiega perché:

“Dopo aver allargato l’immagine, guardato i piccoli dettagli, si è detto che c’era stato un lavoro di alterazione, un lavoro di modifica che assolutamente non corrisponde ai nostri standard giornalistici, ai nostri standard etici, e quindi c’è un problema”, ha spiegato.

“La conversazione si è intensificata tra le agenzie, una di queste ha contattato Kensington, la quale ha detto che effettivamente l’immagine era stata ritoccata come si fa in modo classico, ma che non sarà diffusa un’altra immagine. E le agenzie, davanti all’evidenza della manipolazione, non potevano restare come se niente fosse e hanno deciso di ‘uccidere’ l’immagine, ritirarla dai service e avvertire tutti gli abbonati”.

A essere ritoccati sarebbero molti dettagli, addirittura 16, come elenca il Daily Mail. Tra questi: la mano destra e il maglioncino di Louis, la zip, i capelli e la mano destra di Kate, la gonna e i capelli di Charlotte, il maglioncino e il braccio destro di George.