Kate e William: 11 anni di matrimonio e l’ipotesi tradimento

Kate e William festeggiano il loro 11esimo anniversario di nozze. Tutto quello che c'è da sapere sull'ipotesi del tradimento.

Il 29 aprile 2011 Kate Middleton e William sono convolati a nozze in quella che è stata forse una delle cerimonie più seguite, e trasmessa al mondo intero in mondovisione. Per 11 anni il loro è stato un matrimonio da sogno, ma non sono mancati alcuni scossoni riguardanti un presunto tradimento ai danni della duchessa.

Kate e William: il matrimonio e il tradimento

Dopo il sontuoso royal wedding trasmesso in mondovisione il 29 aprile 2011, Kate Middleton e il Principe William hanno formato una splendida famiglia grazie all’arrivo dei loro tre figli. L’unica macchia su un matrimonio altrimenti perfetto (almeno in apparenza) sarebbe stato il presunto avvicinamento tra il duca di Cambridge e un’altra donna, la marchesa di Cholmondeley, Rose Hanbury, che sarebbe anche un’ex modella.

Da sempre vicina alla vita di Corte, Rose Cholmondeley è un’amica intima del duca e della sua famiglia.

I loro figli sono cresciuti insieme e lei e suo marito avrebbero parte a numerose eventi legati alla famiglia Reale (e viceversa). Durante uno di questi Kate Middleton sarebbe stata vista litigare animatamente con William e, secondo le ipotesi, sarebbe stata proprio la vicinanza del duca a Rose a scatenare l’ira della duchessa.

Kate all’epoca era incinta del suo terzo figlio e, secondo indiscrezioni, per sua volontà Rose Cholmondeley sarebbe lentamente sparita dai radar della vita di corte.

Kate e William: la vita a Corte

Nonostante le ipotesi in merito al presunto tradimento, Kate e William hanno sempre mantenuto l’apparenza di una coppia unita e stabile e in tanti si chiedono come sarà la vita dei due quando lui sarà il nuovo sovrano d’Inghilterra.