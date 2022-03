Kate e William in Belize, respinti dalla comunità di Indian Creek

Roma, 22 mar. (askanews) – Il principe William e la consorte Kate sono accolti dal popolo Garifuna, di discendenza africana e amerindia, nel villaggio Hopkins, in Belize, nel corso di una visita ufficiale di una settimana nei Caraibi. La coppia reale si recherà anche in Giamaica e alle Bahamas per celebrare il giubileo di platino dela Regina Elisabetta II.

Ma il tour non è iniziato come da programma. I duchi di Cambridge avrebbero infatti dovuto visitare inizialmente una fattoria di cacao, ma a causa di una questione delicata che coinvolge la comunità di Indian Creek, “la visita è stata spostata in un altro luogo”, ha fatto sapere Kensington Palace.

Gli abitanti del villaggio di Indian Creek, secondo il Daily Mail, avrebbero una disputa in corso con un’organizzazione di beneficenza – la Flora and Fauna International (FFI) – che vede coinvolto il principe William. I residenti si sarebbero inoltre opposti all’atterraggio dell’elicottero dei duchi sul loro campo da calcio, ha riferito il tabloid.