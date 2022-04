Kate Middleton e l’incontro segreto con Tom Cruise: svelato il motivo

Incontro segreto tra la coppia Kate Middleton e William Duca di Cambridge con Tom Cruise: li vedremo sul set cinematografico insieme?

Tom Cruise, Kate Middleton e il marito William hanno avuto un incontro segreto: i media inglesi sostengono che sia per il sequel di Top Gun.

Incontro segreto tra Tom Cruise e i duchi di Cambridge

I duchi di Cambridge, William e Kate, sarebbero stati visti in compagnia del famoso attore Tom Cruise.

Nulla di ufficiale o documentato sui social, ma il The Sun ha lanciato questa indiscrezione.

D’altronde, è invece ben nota la passione del Principe William e della moglie Kate Middleton per il cult Top Gun, in cui proprio Tom Cruise interpreta il ruolo di Pete Mitchell, protagonista nel film.

Il motivo dell’incontro tra Kate e William con Tom Cruise

Probabilmente, quindi, il motivo dell’incontro è di natura cinematografica. Sembra che in occasione dell’uscita di Top Gun: Maverick, l’attore di Mission Impossible abbia organizzato una proiezione privata della pellicola, in uscita a maggio.

Il film, sequel di Top Gun del 1986 e diretto da Joseph Kosinski, è in uscita il 25 maggio in Italia, distribuito da Eagle Pictures / Paramount Pictures, e il 27 maggio negli Stati Uniti.

L’attore americano era con tutte probabilità a conoscenza della passione della coppia reale per uno dei suoi film più famosi, e ha deciso di invitarli per prendere visione in anteprima del suo nuovo show d’azione.