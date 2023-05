Kate Middleton e la borsa griffata: un bimbo gliela ruba e la lecca

Al suo arrivo all’Aberfan Memorial Garden Kate Middleton ha salutato alcuni dei suoi ammiratori e il bimbo di una signora le ha preso di mano la sua borsetta griffata e l’ha portata alla bocca.

Kate Middleton: un bimbo le ruba la borsetta

Come di consueto Kate Middleton ha preso parte ad un impegno pubblico insieme a suo marito William e ha salutato alcuni dei sudditi accorsi sul posto con l’intenzione di salutarla. La duchessa si è avvicinata a una giovane madre con un bambino e, quando il piccolo ha avuto la sua borsa a portata di mano, ha fatto di tutto per prenderla e infine portarla alla sua bocca. Kate Middleton ha sorriso divertita mentre la madre del bambino, visibilmente in imbarazzo, ha cercato di toglierla al bambino. La borsa di Kate Middleton secondo indiscrezioni costerebbe ben 800 euro, ma sulla questione non vi sono conferme e non è dato sapere a quale brand appartenga.

I prossimi giorni saranno particolarmente importanti per Kate e il resto della famiglia Reale e infatti il 6 maggio a Londra si terrà la cerimonia d’incoronazione del principe Carlo. Kate parteciperà all’evento con il resto della famiglia, mentre sembra che sarà assente sua cognata Meghan Markle.