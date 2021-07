Kate Middleton già fuori dalla quarantena, è polemica

Kate Middleton già fuori dalla quarantena: parteciperà alla finale femminile con il principe William e poi da sola alla finale maschile di domenica

Kate Middleton è già fuori dalla “quarantena” e scoppia la polemica per la scelta di interrompere l’isolamento volontario per presenziare alle due finali del torneo di tennis di Wimbledon in programma oggi e domani, domenica 11 luglio. In un certo senso la duchessa di Cambridge sta tornando “sul luogo del delitto”, ovviamente solo in iperbole, perché? Perché era stato proprio durante un match a Wimbledon a cui Kate aveva assistito che si era verificato il contatto accertato con una persona di cui non erano state rese note le generalità a sua volta risultata positiva al Covid-19.

E la decisione della duchessa di interrompere l’auto isolamento ha scatenato un vero puriferio.

Kate Middleton già fuori dalla quarantena: cade il mito della “responsabilità”

Le polemiche si sono accese non solo per le ragioni di opportunità elementare che da sempre, almeno per i comuni mortali, si accompagnano a queste circostanze, ma anche per il ruolo che Kate si è vista attribuire e che non disdegna affatto di “consorte responsabile” e collante della famiglia.

Una figura molto equilibrata, la sua, che in particolare negli ultimi mesi era stata usata in senso pubblicistico per la contrapposizione alla “scatenata” americana Meghan, moglie di Harry. Il dado comunque è tratto: Kate parteciperà alla finale femminile con il principe William e poi da sola alla finale maschile di domenica, mentre il duca dovrebbe assistere invece alla partita di calcio inglese a Wembley.

Dopo pochi giorni Kate Middleton fuori dalla quarantena: ci si era messa il 5 luglio

In auto isolamento la duchessa ci si era messa fra la sera del 4 e il 5 luglio e ad annunciarlo era stata una note di Kensington Palace. “Sua Altezza Reale non sta riscontrando alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo pertinenti e si sta auto-isolando a casa”. Si trattava quindi trascorrere non meno di dieci-dodici giorni in isolamento (ma i protocolli stretti parlano di due settimane) e tornare a vita pubblica ed impegni di corte.

Kate Middleton già fuori dalla quarantena: l’auto isolamento anche per proteggere la Regina

Anche perché, aveva orgogliosamente specificato la nota ripresa dalla Nbc, l’auto isolamento della duchessa di Cambridge avrebbe avuto lo scopo di proteggere la salute di William, George, Charlotte e Louis, ma in particolar modo della regina Elisabetta II, che per questioni di anagrafe è di certo la più vulnerabile ad un eventuale “attacco” del coronavirus.