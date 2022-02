Kate Middleton ha pianto per il suo abito da sposa? L’indiscrezione

L'esperta reale Katie Nicholl ha svelato perché Kate Middleton avrebbe pianto per il suo abito da sposa.

Il 29 aprile 2021 Kate Middleton ha sfoggiato il suo abito da sposa, che è diventato in breve tempo uno dei vestiti più cercati e imitati del mondo. Nonostante l’abito sia stato uno dei più osannati – e oggi sia esposto a Buckingham Palace – sembra che la principessa abbia pianto amare lacrime proprio a causa sua.

Kate Middleton: l’abito da sposa

L’abito da sposa indossato da Kate Middleton nel giorno delle sue nozze col rincipe William è stato una creazione di Sarah Burton, stilista della maison Alexander McQueen. Il lussuoso abito è stato realizzato appositamente per Kate Middleton e rispecchiando i gusti della principessa, che però nonostante questo ha pianto amare lacrime. Il motivo? Sembra che Kate abbia fatto di tutto per tenere top secret i dettagli legati al prezioso abito, e invece pochi mesi prima delle sontuose nozze il Times avrebbe scoperto e spifferato tutto (compreso il nome della stilista).

L’esperta reale Katie Nicholl nel documentario di Canale 5 Secrets of the Royal Dressmakers ha confessato a proposito dell’abito: “Dietro le quinte, sono state versate lacrime a Palazzo perché Kate aveva fatto di tutto per mantenere il segreto sull’abito da sposa e invece…”

La cerimonia

Le informazioni trapelate in merito all’abito da sposa non sono comunque bastate a rovinare la cerimonia, che è stata in assoluto una delle più seguite e trasmessa in mondovisione.

Il matrimonio tra Kate e William ha portato alla nascita di George (futuro erede al trono), Charlotte e Louis, bisnipoti della Regina Elisabetta e del compianto principe Filippo.