Kate Middleton in blu a Pasqua: il dettaglio che rompe il protocollo

Kate Middleton ha scelto il blu per la giornata di Pasqua, con un dettaglio che rompe il protocollo e che non è passato inosservato.

In questa prima Pasqua senza la Regina Elisabetta, l’attenzione è stata totalmente attirata da Kate Middleton, che ha sfoggiato un look molto elegante, con un dettaglio che non è passato inosservato.

Kate Middleton in blu a Pasqua: la prima messa senza la Regina Elisabetta

Re Carlo e tutta la famiglia reale si è radunata per la prima messa di Pasqua senza la Regina Elisabetta. Alla St. George’s Chapel di Windsor, tutti gli occhi erano rivolti verso Kate Middleton e la sua famiglia. La principessa di Galles è sempre al centro della scena britannica e pare abbia anche preso parte all’organizzazione di questa giornata di festa. Alla messa erano presenti anche altri membri della Royal Family, tra cui Zara Phillips e Mike Tindall con le prime due figlie, ed Eugenie di York, incinta del secondo figlio. Tutta l’attenzione, però, è stata rivolta a Kate Middleton, al Principe William e ai loro bellissimi figli, George, Charlotte e Louis, al suo debutto.

Kate Middleton, il look di Pasqua e il dettaglio inaspettato

La prima Pasqua di Re Carlo verrà ricordata anche per gli abiti scelti dalla famiglia reale, tutti rigorosamente in variazioni di blu navy. Kate Middleton ha sfoggiato uno dei suoi cappotti-vestito, firmato Catherine Walker, già visto al Commonwealth Day Service del 2022 quando il colore serviva anche a esprimere solidarietà al popolo ucraino. Abbinati alla perfezione anche i suoi figli, dalle calze di Charlotte alle cravatte di George e Louis. Un dettaglio del look di Kate Middleton ha colpito moltissimo. Ha rotto il protocollo perché nella Corona vige la regola non scritta di sobrietà. Nonostante questo, per la Pasqua la principessa ha scelto uno smalto rosso fuoco, che ha spezzato l’armonia del blu.