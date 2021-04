Kate Middleton in visita a una fattoria: il look da mille euro con capi riciclati

Kate Middleton e il principe William hanno fatto la loro prima uscita fuori Londra dopo mesi: il look casual scelto dalla duchessa di Cambridge

Kate Middleton viene spesso associata al lancio di nuove mode, sempre tuttavia in chiave sostenibile. Da regina del low cost e della moda “verde”, fa infatti molta attenzione a evitare gli sprechi, indossando anche capi già messi in passato. Pur rispettando alla perfezione l’etichetta e il ruolo che le competono, la duchessa di Cambridge riesce comunque a emergere per semplicità e gentilezza.

Così è avvenuto anche di recente, in occasione della prima sua uscita pubblica fuori Londra col marito William dopo diversi mesi.

I duchi di Cambridge sono stati dunque ripresi in una fattoria a Darlington, nella contea di Durham. Lì hanno passato del tempo con i proprietari della struttura, approfittando anche per esplorare la zona, compresi i capannoni e le aree adibite all’allevamento del bestiame. Ecco dunque che per tale momento Kate Middleton ha scelto alcuni dei suoi capi preferiti, comodi e informali.

Si tratta nella fattispecie di un maglione di lana firmato Brora e Troy London del valore di 228 euro e di una giacca impermeabile color kaki firmato Seeland, dal costo di da 218 euro.

Il look della duchessa è stato infine completato dai suoi stivali marroni preferiti. Sono gli stessi firmati Penelope Chilvers che indossa da oltre quindici anni, alti fino al ginocchio. Il loro costo supera i 500 euro, ma nel suo caso sono sicuramente ben ammortizzati.