Kate Middleton ricoverata d'urgenza in ospedale: l'indiscrezione

Kate Middleton ricoverata d'urgenza in ospedale: la duchessa sta perdendo troppo peso.

Stando a quanto sostengono alcuni tabloid inglesi, Kate Middleton sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale.

A preoccupare la Royal Family sarebbe l’eccessiva perdita di peso della moglie di William.

Kate Middleton, stando a quanto riportato dalla rivista Neue Post, sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale. La moglie di William, dopo le gravidanze, avrebbe iniziato a soffrire di disturbi alimentari. Il trasporto in nosocomio sarebbe stato necessario perché il suo peso sarebbe arrivato a 47 chili.

Kate Middleton in ospedale: le indiscrezioni

Non solo Neue Post, anche altri tabloid inglesi parlano delle condizioni di salute di Kate Middleton. Sembra che la duchessa di Cambridge abbia iniziato a soffrire di disturbi alimentari proprio come successo a Lady Diana. La situazione si sarebbe aggravata a causa dei problemi con la regina consorte Camilla.

Kate in ospedale: colpa di Camilla e Harry

Secondo alcuni insider, Camilla starebbe rendendo impossibile la vita a corte. Pare che la regina consorte costringa Kate, William e i pargoli ad entrare a palazzo dalla porta di servizio.

Non solo, per tenere a bada la Middleton avrebbe chiamato a raccolta anche i suoi genitori. Il ricovero in ospedale, però, sarebbe stato causato anche dalle dichiarazioni di Harry nell’autobiografia Spare.