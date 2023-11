Kate Middleton vestita da militare alla guida di un carro armato: no, non è uno scherzo.

Una versione inedita, quella che Kate Middleton ha regalato ai sudditi nelle ultime ore. La moglie di William d’Inghilterra è stata immortalata vestita da militare alla guida di un carro armato. Qual è il motivo del look?

Kate Middleton vestita da militare alla guida di un carro armato: no, non è un bluff, né tantomeno una controfigura, ma è lei in carne e ossa. Le foto con il look particolare, specialmente in tempi di guerra come questi, hanno fatto il giro del mondo: perché è vestita così e sfoggia anche un sorriso smagliante?

Perché Kate Middleton è vestita da militare e guida un carro armato?

La Middleton si è vestita da militare e ha accettato di mettersi alla guida di un carro armato in occasione della sua prima visita al reggimento delle Queen’s Dragoon Guards, di cui è stata nominata capo nello scorso agosto.

Kate Middleton capo delle Queen’s Dragoon Guards

Nei panni di capo delle Queen’s Dragoon Guards, Kate non poteva rifiutare di indossare abiti militari. Nel corso della prima visita al reggimento, la Middleton ha visitato la Robertson Barracks a Swanton Morley, nel Norfolk. Qui è stata immortalata alla guida di un carro armato dotato di mitragliatrice e ha donato medaglie ai militari che hanno prestato lungo servizio e hanno avuto una buona condotta. Dai presenti è stata descritta come un “talento naturale“.