Continua a diffondersi la droga tra le star di Hollywood. Adesso, è toccata a Kate Quigley. La modella di Playboy, è finita in ospedale per overdose.

Notizie choc provenienti da Los Angeles. Proprio nelle ultime ore, infatti, la polizia di uno degli stati americani più famosi e popolati, ha trovato senza vita i corpi di tre persone. Non si tratta di Persone comuni, ma di tre volti noti nella scena televisiva e social del mondo americano.

La morte sarebbe stata provocata dall’assunzione di una partita di cocaina contaminata con il Fentanyl. I corpi senza vita sono stati trovati dagli agenti della polizia di Los Angeles in un appartamento nel quartiere di Venice Beach.

Kate Quigley e la festa a base di cocaina

Gli esperti subito si sono messi all’opera per l’identificazione dei corpi. Uno di questi era un attore e comico molto famoso negli Stati Uniti: Fuquan Johnson, noto nella scena comica americana, aveva 43 anni.

Scomparsi anche Natalie Williamson, 33 anni, di Los Angeles ed Enrico Colangeli, 48 anni, di Medford, Mass, anche lui attore e comico. Insomma, ancora una volta l’uso di droga tra volti noti dello showbiz continua ad esserci e continua a mietere vittime.

Kate Quigley in ospedale per overdose

“Fuquan Johnson era un cabarettista e scrittore del programma televisivo “Comedy Parlor Live”, così ha dato la notizia il sito TMZ.

Stando alle ultime notizie, le vittime avevano preso cocaina al fentanil. A lasciare alcune dichiarazioni ci ha pensato l’attore e produttore Luke Barnett, che al Times ha detto: “Jhonson era il ragazzo più simpatico della Valley, con un sorriso che illuminava la stanza e faceva sentire chiunque immediatamente a suo agio”.

Ecco come sta Kate Quigley

Non è finita qui. Con loro tre c’era anche una donna. Lei non è morta ma è finita in ospedale per overdose da cocaina.

Così come Fuquan Jhonson, anche lei è abbastanza nota sul piccolo schermo del pubblico televisivo americano. Stiamo parlando di Kate Quigley. Per chi non la conoscesse, Kate è una modella e attrice americana, molto attiva a Los Angeles. Ha posato anche per Playboy, oltre che prendere parte come ospite fissa in varie trasmissioni come come “The Office” e “Star Trek: Hidden Frontier”. Adesso lei, fortunatamente sta bene. È stato un amico dell’attrice, Brian Redban a tranquillizzare tutti i suoi fan. Appena appresa la notizia, infatti, tanti sono stati i fan della modella a mandarle tanti messaggi per sapere come stesse. Kate, adesso, è uscita dall’ospedale e sta bene. Il ragazzo, infatti, ha postato degli screen di alcune conversazioni avute con lei dove dice:”Sto meglio, non priprio eccezionale, ma okay”. Il peggio, insomma, sembra essere passato.