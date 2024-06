Kate riappare in pubblico, l'arrivo alla parata Trooping the Colour

Londra, 15 giu. (askanews) – La principessa Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo essersi sottoposta alle cure per il cancro, comparendo in carrozza con i figli nel corteo reale che ha lasciato Buckingham Palace in occasione del compleanno ufficiale di re Carlo III. Poi Kate è arrivata alle cerimonie della parata militare Trooping the Colour, scendendo dopo i figli dalla carrozza con un abito bianco con rifiniture nere e un vistoso cappellino.

Per la principessa del Galles è un ritorno alla vita pubblica, la prima volta dopo la diagnosi di tumore. La moglie del principe William, 42 anni, non si era fatta più vedere dallo scorso Natale, ma aveva annunciato che avrebbe partecipato all’evento grazie ai “buoni progressi” del trattamento a cui si sta sottoponendo.