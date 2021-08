Kathy Griffin, nuovi aggiornamenti sul tumore: “L’operazione è andata bene”

Dopo aver annunciato di soffrire di cancro ai polmoni la nota attrice Kathy Griffin ha fatto sapere che l'operazione è andata bene.

Ci sono delle belle notizie per la nota attrice e cabarettista Kathy Griffin. A pochi giorni dall’annuncio, Griffin ha pubblicato un post su instagram dichiarando di essere tornata a casa. “Sono stata accolta dal mio ‘PAWfessional recovery pack’ ha scritto.

Un messaggio se possibile, reso ancora più gioioso dalle immagini dell’attrice che ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cani. L’attrice che sta tenendo al corrente i suoi follower delle condizioni di salute, il 3 agosto ha pubblicato un post rendendo noto che l’operazione è andata a buon fine. “Sono così grata per tutto l’amore che mi state inviando”, ha scritto.

Kathy Griffin aggiornamenti tumore, “L’operazione è andata a buon fine”

“Oh! Sono così grata per tutto l’amore che mi state inviando. Ieri l’intervento è andato bene. uff”, queste le parole dell’attrice Kathy Griffin che lo scorso 3 agosto ha annunciata che l’operazione è andata per meglio. L’attrice è poi tornata sui suoi passi parlando di come fosse nervosa all’idea di aprirsi riguardo ad alcune sue passate vicissitudini che la portarono persino ad avere idee suicide: “Ero molto nervosa all’idea di aprirmi a Nightline riguardo alle mie idee suicide e alla mia dipendenza da pillole da prescrizione.

Questo portachiavi significa il mondo per me. Un giorno alla volta”.

Kathy Griffin aggiornamenti tumore, “La mia prima notte senza narcotici”

In uno dei suoi ultimi post, la nota attrice ha parlato di come l’operazione chirurgica sia andata meglio di quanto sperasse. “Ad essere onesti, questo intervento per il cancro è stato un po’ meglio di quanto mi aspettassi. Stanotte sarà la mia prima notte senza antidolorifici narcotici. Ciao Tylenol, il mio nuovo migliore amico! L’ultima volta che sono stata in ospedale è stato nel giugno 2020 quando ho cercato di togliermi la vita e ho fatto un’overdose di pillole da prescrizione.

Con oltre un anno di pulizia e senza droga, ora so che posso fare questo e tutto ciò che voglio senza quelle pillole del diavolo. Sai cosa? Temo le droghe e la dipendenza più di quanto temo il cancro. Quindi penso che starò bene”.

Kathy Griffin aggiornamenti tumore, “Sono stati 4 anni infernali”

In uno degli ultimi post dello scorso 2 agosto l’attrice ha confessato che sono stati “4 mesi infernali”. A Nightline Kathy Griffin ha inoltre dichiarato: “Voglio dire, chi tocca il fondo e cerca di togliersi la vita a 59 anni? È quasi uno scherzo, giusto, e tra l’altro, un giorno, sarà tutta una commedia […] Fidati di me… stavo ridendo per rimanere in vita. E quello che ho scoperto è che mi sentivo come se non riuscissi a far ridere gli altri, allora non c’era uno scopo per me per vivere. Non c’era motivo per me di vivere.”