Katia Follesa ha pubblicato sui social un video di sua figlia Agata e in molti trovano che somigli incredibilmente a Angelina Jolie.

Katia Follesa: il video della figlia

Katia Follesa ha pubblicato un video ironico di sua figlia Agata (avuta insieme al compagno Angelo Pisani) sui social e ha fatto il pieno di like tra i suoi fan. In tanti hanno fatto i complimenti alla giovane figlia dell’attrice e qualcuno è arrivato persino a dire che somigli incredibilmente alla diva americana Angelina Jolie.

Nel video si vede Agata ballare mentre sua madre Katia Follesa ha preso in giro la sua scelta musicale affermando: “Danza Kuduro non lo accetto Aghi, avevamo appena ascoltato i Queen… Sei una tamarra e anche un po’ chica mala, e trovo questo momento molto cringe! P.S. il Folletto non è adv, me lo sono comprato con i miei soldi… Era lì perché dovevo usarlo!”.

Katia Follesa ha avuto un unica figlia insieme al collega attore Angelo Pisani. I due sono legati da moltissimi anni e in una delle loro ultime interviste hanno svelato di vivere in case separate.

“È una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”, avevano confessato.