Katia Ricciarelli agguerrita più che mai per il Gf Vip: “Se mi toccano divento una vipera”

Tra le prime scelte per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è pronta a rispondere con gli artigli agli eventuali attacchi

Tra pochissimi giorni vedremo finalmente l’entrata dei Vipponi nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra loro, come sappiamo, c’è anche Katia Ricciarelli, voce lirica italiana tra le prime a confermare la propria presenza nel cast del reality di Canale 5.

Nel video di presentazione, l’artista veneta si è lasciata andare a qualche confessione su quello che potrebbe aspettarla nella casa più spiata d’Italia.

Katia Ricciarelli pronta per il Gf Vip 6

L’attrice originaria di Rovigo non sembra dunque voler fare sconti a nessuno, dichiarando in ogni caso di avere come obiettivo primario quello di divertirsi. La sua verve polemica e scontrosa è del resto nota, tanto che lei stessa si dice pronta a tirare letteralmente fuori gli artigli nel qual caso qualcuno osi attaccarla direttamente.

Katia Ricciarelli ha così lasciato intuire che potrebbe far emergere un lato di sé anche parecchio pungente. Sarà dunque proprio lei a scatenare i primi screzi nella magione di Cinecittà?

Intanto nelle ultime ore è stato reso noto il cast al completo del Gf Vip 6.

Si tratta di 24 concorrenti provenienti da diversi settori del mondo dello spettacolo e dello sport. Da Carmen Russo a Miriana Trevisan, da Manila Nazzaro a Giucas Casella, da Aldo Montano a Tommaso Eletti, reduce dall’esperienza di Temptation Island, il variegato team regalerà di certo parecchio materiale per il gossip dei prossimi mesi.