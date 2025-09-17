Katia Ricciarelli assente a Domenica In: le polemiche dietro la sua decisione

L'intervista controversa di Katia Ricciarelli ha causato la sua esclusione dal programma Domenica In, suscitando un acceso dibattito. Mara Venier ha espresso una posizione netta in merito alla questione, contribuendo così a un'importante discussione pubblica.

Le recenti dichiarazioni di Katia Ricciarelli riguardanti il compianto Pippo Baudo hanno suscitato una serie di reazioni, culminando con la sua esclusione dall’ultima edizione di Domenica In. In un contesto di profonda commozione e ricordo, la soprano ha espresso opinioni non accolte favorevolmente, portando la conduttrice Mara Venier a prendere una posizione netta.

La controversia e la reazione di Mara Venier

Ricciarelli era attesa come ospite nella prima puntata di Domenica In, fissata per il 21 settembre. Tuttavia, le sue affermazioni su Dina Minna, storica assistente di Baudo, hanno innescato una polemica. La soprano ha accusato Minna di aver isolato Baudo negli ultimi anni della sua vita, suscitando l’indignazione di Venier, che ha dichiarato all’ANSA di non condividere le opinioni espresse da Ricciarelli.

Il sostegno a Dina Minna

Mara Venier ha espresso un forte affetto nei confronti di Dina Minna, evidenziando la sua dedizione a Pippo Baudo per oltre 36 anni. “Pippo non avrebbe voluto tutto questo”, ha dichiarato Venier, sottolineando che Baudo intratteneva relazioni con chi desiderava: “Chiamavo Dina e lui mi richiamava, interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli”.

Le novità di Domenica In e il suo formato rinnovato

La nuova stagione di Domenica In si preannuncia ricca di cambiamenti. Mara Venier, che continua a ricoprire il ruolo di conduttrice principale, sarà affiancata da tre co-conduttori: Teo Mammucari per la comicità, Tommaso Cerno per approfondimenti attuali e Enzo Miccio per i temi di moda e stile. “Sarà una Domenica In rinnovata, più corale”, ha affermato Venier.

Un programma corale e inclusivo

Il nuovo format, voluto dal direttore Angelo Mellone, si propone di offrire un’esperienza più variegata e coinvolgente per il pubblico. La conduttrice Maria Venier ha chiarito l’intenzione di escludere temi di cronaca nera e di evitare la politica, focalizzandosi su argomenti di costume e attualità. “Prenderemo spunto dal fatto della settimana”, ha sottolineato, facendo riferimento a questioni di rilevanza sociale.

Il primo episodio e ospiti speciali

Il debutto della nuova stagione di Domenica In sarà caratterizzato da un’apertura all’insegna della convivialità. La conduttrice ha anticipato un focus sulla candidatura della cucina italiana all’UNESCO, con collegamenti da diverse città e la partecipazione di volti noti come Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis. “Inizieremo a tavola, in allegria”, ha dichiarato Venier, delineando il tono che caratterizzerà la prima puntata.

Un cast di partecipanti affermati

Il cast degli ospiti include nomi di spicco come Gianna Nannini e Gigi D’Alessio, confermando l’intento di creare un ambiente festoso e coinvolgente. La scelta di avere diversi esperti al fianco di Venier riflette l’idea di un programma corale, creando opportunità per discussioni vivaci e stimolanti.

Il ritiro di Katia Ricciarelli da Domenica In rappresenta un momento significativo per il programma, evidenziando l’impatto che le parole possono avere sulle dinamiche del mondo dello spettacolo. Con un nuovo formato e un cast rinnovato, Mara Venier si prepara a condurre il pubblico verso una stagione all’insegna della freschezza e dell’intrattenimento.