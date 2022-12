Il soprano Katia Ricciarelli cade sul palco durante una sua esibizione in Puglia.

Sui Social network sta circolando il video del tonfo del soprano di Rovigo.

Katia Ricciarelli cade sul palco: tonfo clamoroso, il video

Katia Ricciarelli si stava esibendo al teatro di Latiano al Gran Galà della musica, in Puglia, dove a fine serata, durante le premiazioni, ha ricevuto il premio alla carriera.Improvvisamente, durante l’esibizione, la Ricciarelli è caduta all’indietro per poi essere sollevata da due persone presenti sul palco.

Sul web, in particolare su Twitter, sta girando il video della sua clamorosa caduta. Numerosi sono i commenti che fanno ironia e ricordano della sua passata stonatura al GfVip.

La caduta di Katia Ricciarelli pic.twitter.com/JGnUtutLjs — trashtvstellare (@tvstellare) December 17, 2022

Cosa è successo al GfVip

Durante una puntata del GfVip, Katia Ricciarelli ha cantato l’Ave Maria in presenza di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi che si sono appena sposati. Purtroppo la sua esibizione è stata criticata da tanti spettatori, concorrenti ed ex concorrenti. La soprano, invece di intonare la canzone, ha stonato esponendosi così alla pubblica gogna mediatica. Tra coloro che hanno criticato sia la “performance” sia l’occasione in cui si è esibita, c’è Manila Nazzaro ex concorrente della casa del GfVip che ha partecipato alla scorsa edizione proprio insieme alla Ricciarelli.

L’ex Miss Italia ha dichiarato: “Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera. È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet”.