Katia Ricciarelli chiude con Alfonso Signorini e il GF Vip: lite furibonda dietro le quinte.

Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini sarebbero ai ferri corti. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore del GF Vip e la soprano avrebbero avuto una lite dietro le quinte e per questo motivo la donna non sarebbe più in studio durante le dirette.

Nell’ultima puntata del GF Vip, i telespettatori più attenti hanno notato una grande assenza. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli che, dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia, ha presenziato alla diretta per due sole volte. Al terzo appuntamento con il reality, però, non si è presentata. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che la soprano e Alfonso Signorini, grandi amici da oltre 30 anni, abbiano avuto una furibonda lite.

Katia si aspettava che, dopo il GF Vip, il conduttore continuasse a riservarle quello che i telespettatori hanno visto come un trattamento di favore. Alfonso, però, non ha accettato la cosa e, una volta che si sono ritrovati a tu per tu, le ha fatto notare le sue cadute di stile.

Lite furibonda dietro le quinte

La Ricciarelli, davanti all’atteggiamento di Signorini, ha perso la pazienza e ha deciso di non presentarsi più in diretta.

Così facendo, però, è venuta meno alle clausole del contratto, che prevedono la sua presenza in studio fino alla fine del programma. Katia se n’è fregata e ha chiuso tutti i contatti con Alfonso e il suo staff. E’ bene sottolineare che queste sono solo indiscrezioni e, al momento, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati.

Lo zampino di Clarissa Selassié

Secondo un’altra indiscrezione, oltre alla lite con Signorini, Katia ha scelto di non presentarsi in studio perché non gradisce la compagnia di Clarissa Selassié.

Anche se quest’ultima le ha fatto le sue scuse, la Ricciarelli non ha dimenticato le offese che le sono state rivolte. Per questo avrebbe messo Alfonso davanti ad una scelta. Il conduttore, per chiare ragioni contrattuali, non ha assecondato la tigna di Katiuscia e si è scatenata un’altra discussione al vetriolo.