Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: “Gatta morta”

Katia Ricciarelli ha affermato che farà il nome di Miriana Trevisan in nomination e si è scagliata contro la showgirl per il suo comportamento con Nicola Pisu.

Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan

A Katia Ricciarelli non è piaciuto il comportamento di Miriana Trevisan durante la serata di festeggiamento in onore di Manila Nazzaro (che ha spento 44 candeline al GF Vip).

La cantante lirica ha affermato di voler mandare la showgirl in nomination perché non avrebbe gradito le sue avances nei confronti di Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani. “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere.

Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose. La santarellina gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci? Ci sono le tre sorelle inorridite”, ha dichiarato.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Al GF vip è scoccato un bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu ma a quanto pare la showgirl non sarebbe attratta dal giovane figlio di Patrizia Mirigliani: “Sono sincera. La devo studiare proprio per vivermela […] Io non ti avevo mai guardato in quel senso. È stata una notte goliardica, tu non stavi completamente lucido”, ha dichiarato. Nei giorni scorsi Soleil Sorge aveva espresso il suo interessamento nei confronti di Nicola.

Miriana Trevisan: Nicola Pisu e Soleil Sorge

Anche Nicola Pisu aveva ammesso di essere attratto da Soleil Sorge ma proprio mentre i due stavano per scambiarsi il loro primo bacio, la regia del GF Vip aveva cambiato inquadratura. “Io sono convinto che a me lei piace. Quando sto con lei sto bene e lei secondo me lo sa già. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state tante occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di sì, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”, aveva dichiarato Nicola in merito a Soleil.

