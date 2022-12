Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati.

Katia Ricciarelli non era presente al matrimonio della sua amica, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli ha dato buca al matrimonio dell’amica Francesca Cipriani

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati a Roma, in data sabato 3 dicembre 2022. Quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 erano presenti all’evento, tranne Katia Ricciarelli. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, si sarebbe trattata di una vera e propria buca data dalla cantante alla coppia di sposini.

Venza ha spiegato che l’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe dovuto cantare nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola, il luogo scelto per le nozze, ma in realtà non si è presentata. A quanto pare avrebbe avuto dei problemi con la voce. Alcunii però hanno insinuato il sospetto che la cantante abbia solo usato una scusa.

Matrimonio Francesca Cipriani: assenti e presenti

Un altro grande assente è stato Manuel Bortuzzo.

Presenti, invece, Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza Manuel avrebbe declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri, con la sua ex Lulù. Sempre Venza ha spiegato che “sembrerebbe che in molti abbiano declinato l’invito e che la coppia di neo sposi abbia dovuto invitare chiunque. Anche il magazziniere dell’Eurospin”. Alla festa erano presenti Giucas Casella, Aldo Montano, Samy Youssef, Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Alex Belli, Delia Duran, le principesse Selassié e Manila Nazzaro.

Alla comitiva si è aggiunta Sophie Codegoni, che ha scoperto a Verissimo di essere in attesa di una bimba. Tra gli invitati è spuntata anche Myss Keta, la cui presenza ha stupito tutti.