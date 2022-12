Secondo i rumo in cicolazione ci sarebbe un nuobo giovane fidnazato nel cuore di Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli: il nuovo amore

Dopo la dolorosa separazione da Pippo Baudo, Katia Ricciarelli potrebbe aver finalmente ritrovato l’amore: secondo indiscrezioni sarebbe stata la stessa cantante a confessare all’amica Carmen Russo di aver conosciuto in Puglia un uomo di nome Renato, di cui sarebbe follemente innamorata. L’uomo sarebbe più giovane della Ricciarelli ma, al momento, su di lui non sono trapelate ulteriori informazioni. In tanti sono curiosi di saperne di più visto che la cantante, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione su di sé grazie alla sua partecipazione al GF Vip e a seguire per le sue numerose ospitate in tv.

Il rapporto con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Pippo Baudo. I due si sono generati tra grande clamore e sembra che alla base del loro addio ci siano stati svariati tradimenti da parte del conduttore ai danni della cantante. In seguito i due si sarebbero chiariti e riavvicinati.

“Ci siamo incontrati dopo 2 anni a Verona e ci siamo abbracciati come se non fosse passato neanche un giorno dal nostro ultimo saluto”, aveva affermato, e ancora (rivolgendosi al celebre volto tv: “Comunque, dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati.

Dobbiamo parlarci ogni tanto.Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo