Katia Ricciarelli, il personaggio del GF Vip a cui è più legata e i suoi futuri progetti in TV

Katia Ricciarelli, una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione del GF Vip, fa alcune rivelazioni interessanti sul programma e sul suo futuro

L’ex gieffina Katia Ricciarelli, una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’interessante intervista in cui parla dei suoi progetti futuri in televisione e di Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli parla di Soleil Sorge: la gieffina con cui ha legato di più

La cantante lirica ha concesso un’intervista a ‘Superguida tv‘, in cui traccia una linea sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Non mi sono pentita di aver fatto il GF perché l’ho scelto io, così come rifarei tutto quello che ho fatto nella casa. Non pensavo di stare per molto tempo nella casa. Credevo che sarei rimasta per un mese e mezzo o due al massimo e invece è passato mezzo anno.

Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì.” Parole molto simili a quelle pronunciate da un altro personaggio in vista della Casa più spiata d’italia: “Ah l’ha detto pure Soleil? Lei era molto legate a me e io a lei. Soleil era come ero io alla sua età. Nella casa siamo state molto vicine per tutto questo tempo. Io i giovani li adoro e mi piace che capiscano che è anche bello stare accanto a persone più grandi da cui possono imparare.”

Il futuro in televisione: “Vorrei lavorare in un talent”

La Ricciarelli ha poi raccontato cosa le piacerebbe fare nell’immediato futuro in televisione: “Mi piacerebbe molto fare il giudice di un talent. Conosco la musica a 360 gradi e non mi fermo solo alla musica classica. Amo il pop, il rock e canto delle canzoni molto diverse dal mio repertorio. Quando c’è una bella musica non ci sono generi. Amo il mio mondo, ma faccio delle belle visite al pop e mi mantiene giovane.”