Katia Ricciarelli lascerà il Grande Fratello Vip prima di Natale per un impegno di lavoro

Indiscrezioni dell'ultima ora confermerebbero l'abbandono di Katia Ricciarelli del Gf Vip prima di Natale: le ultime dalla Casa

Alfonso Signorini ha già dato qualche anticipazione sulla chiusura posticipata del Grande Fratello Vip. Fra poco, pertanto, il conduttore comunicherà anche ai gieffini che il reality non finirà più il 13 dicembre 2021, come da contratto, bensì il 14 marzo 2022.

Alcuni dei Vipponi lasceranno quindi probabilmente la Casa prima del tempo: fra questi dovrebbe esserci proprio Katia Ricciarelli. Parlando con Miriana Trevisan, Sophie Codegoni ha difatti svelato che la soprana e altri concorrenti lasceranno il gioco a dicembre, non accettando il prolungamento del contratto di ulteriori tre mesi.

È inutile salvare Katia perché o se ne va lunedì o il 13 dicembre sempre se ne de andare, Sophie e inutile che tanto ci pensa corona, io direi di salvare Miriana che non si merita tutte le cattiverie che sta avendo, lei venerdì deve essere immune. #gfvip — Frenk.05 🧚🏼 (@05Frenk) November 23, 2021

Ora che ci penso, se il 13 dicembre escono Katia, Aldo, Manuel e Gianmaria e Manila resta. Mani rimane sola.🥺 #gfvip — Valentina Lopriore (@ValentinaLopri1) November 22, 2021

Katia Ricciarelli ha il contratto fino al 13 Dicembre.

L’ha detto poco fa lei stessa. La stessa cosa della contessa de Dlanck.#gfvip — Loredana (@SempreTommy) November 20, 2021

Katia Ricciarelli abbandonerà il reality a dicembre

La Trevisan, dal canto suo, ha precisato che Katia non accetterà di restare nella casa di Cinecittà oltre il 13 dicembre, a quando pare per un impegno di lavoro già preso per Natale. Parlando con Davide Silvestri, del resto, la stessa cantante lirica aveva detto che non sarebbe rimasta fino a marzo del prossimo anno.