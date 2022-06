Katia Ricciarelli, pace fatta con Jessica e Lulù Selassié? Il gesto inaspettato

Katia Ricciarelli ha fatto pace con Jessica e Lulù Selassié? Sui social la tenore ha fatto un gesto inaspettato.

Dopo l’esperienza vissuta nella casa del GF Vip, Katia Ricciarelli ha aperto il suo nuovo account su Instagram e ha fatto un gesto inaspettato verso le principesse Selassié.

Katia Ricciarelli: il gesto inaspettato

Katia Ricciarelli ha aperto un account su Instagram per restare sempre aggiornata e avere una connessione più diretta con i suoi fan e, a sorpresa, avrebbe iniziato a seguire i profili di Lulù e Jessica Selassié, le due principesse con cui ha condiviso l’esperienza del GF Vip e con cui più volte si è scontrata pubblicamente.

Il gesto compiuto dalla tenore ha lasciato tutti di stucco e in tanti si chiedono se possa avere a che fare con un riavvicinamento tra lei e le due principesse. Al momento le due non hanno ricambiato il gesto dell’ex moglie di Pippo Baudo e lei non ha ancora iniziato a seguire Clarissa Selassié.

Le accuse reciproche

Al GF Vip 6 Katia Ricciarelli è stata più volte al centro della bufera per alcune delle sue affermazioni di stampo omofobo e razzista.

Contro di lei si era scagliata Clarissa Selassié, che aveva tuonato: “Katia ci ha detto che eravamo delle principesse sul pisello, che eravamo delle Z, delle M, che dovevamo tornare al nostro paese e tante altre cose. Katia non l’avrei mai potuta salvare, scusatemi, ma mi fa schifo quella donna e la odio. Mi fa schifo al C. Non l’avrei mai salvata”, aveva tuonato Clarissa dopo uno dei suoi accesi scontri con la tenore.