Katia Ricciarelli: quella volta in cui flirtò con Alberto Sordi

In passato, mentre frequentava José Carreras, Katia Ricciarelli ebbe un flirt con Alberto Sordi. La soprano lo descrive come "affascinante" e "focoso".

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto a Katia Ricciarelli di approfondire un argomento che la soprano ha proposto nel confessionale. Katia, infatti, ha affermato di avere avuto in passato un flirt con Alberto Sordi.

Katia Ricciarelli: come fu conquistata da Alberto Sordi

In realtà, la storia del flirt con Alberto Sordi non è una novità, dato che, come ricorda FanPage, Katia Ricciarelli ne aveva già parlato precedentemente. Tuttavia, l’ex moglie di Pippo Baudo ha fornito altri particolari sul flirt con l’attore romano: “Mi ha corteggiato mandandomi cento rose”.

Katia Ricciarelli: “Alberto? Un uomo focoso e affascinante”

Durante la puntata del Gf Vip trasmessa lo scorso 29 ottobre, Katia Ricciarelli ha parlato del suo vecchio amore, Alberto Sordi, spendendo parole molto positive sulla compianta icona del cinema italiano.

Katia ha parlato di Alberto descrivendolo come un uomo “affascinante” e “focoso”. L’inquilina della Casa ha precisato di essere uscita con Alberto nel medesimo periodo in cui frequentava José Carreras.

Katia Ricciarelli su Sordi: “Aveva una risata che ti conquistava”

Katia Ricciarelli ha dichiarato: “Era focoso e io ero una bella ragazza. Voleva sempre cantare, cantavamo insieme, facevamo i duetti. Quindi mi toccava anche cantare oltretutto. Avevo già cominciato a frequentare Carreras all’epoca, ma il fascino di Alberto Sordi… Alberto Sordi che ti fa la corte, tu capisci che non è di tutti i giorni.

Era pazzesco, aveva una risata che ti conquistava. Meglio Sordi o Giucas Casella? Molto meglio Sordi”.