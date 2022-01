Katia Ricciarelli the day after: “Non voglio più discutere”

Dopo il reset invocato in puntata da Alfonso Signorini e i musi lunghi della mattina Katia Ricciarelli vive il suo day after: “Non voglio più discutere”

Katia Ricciarelli ed il suo personale the day after dopo la puntata fiume del 7 gennaio che le ha regalato l’immunità grazie al team di Valeria Marini e che l’ha consacrata “nemesi” del 50% degli inquilini; la concorrente è obiettivamente stanca ed a Soleil Sorge ha detto nella tarda mattinata di ieri, 8 gennaio: “Non voglio più discutere”.

Katia Ricciarelli è stanca di essere nemica di tutti e di polemiche: “Non voglio discutere più”

Insomma, la continua disapprovazione dei vipponi, il fatto che ad esempio Manuel non l’abbia neanche salutata e il sermone (a dire il vero collegiale) di Alfondo Signorini stanno spingendo la soprano a cercare di mettere le cose a posto. Un primo passo potrebbe essere un chiarimento con Lulù Selassié, ma pare ci siano delle condizioni.

Glass Room come un confessionale, Ricciarelli a Soleil: “Basta ipocrisie, non voglio più discutere”

Ad ogni modo in Glass Room Katia e Soleil hanno iniziato a parlare. Ha detto la Sorge alla Ricciarelli: “O si chiarisce e si chiede scusa o niente”. E Lulù? La principessa vorrebbe parlare con Katia per chiarirsi ma ad una condizione: che presente ci sia Manila. Ha detto Ricciarelli: “Sono stanca delle ipocrisie, non voglio più discutere”. Soleil e Katia si sono spostate in giardino ed hanno ripreso l’argomento “armistizio” con Lulù.

Basta discutere e reset anche di Soleil che è diffidente ma spiega alla Ricciarelli: “Non voglio rompere gli equilibri”

Per Soleil “ci sono degli atteggiamenti che non mi piacciono”. Che significa? Che il reset invocato, anzi, intimato da Signorini nella puntata del 7 non sarà affatto facile, anche se lei cercherà di mantenere l’equilibrio e se quell’equilibrio potrebbe avere un primo e decisivo input proprio dal chiarimento fra Katia e Lulù.