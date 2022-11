Dopo aver dominato la scorsa stagione del GF Vip, Katia Ricciarelli è “tornata” nella Casa.

L’ex Vippona ha fatto sentire la sua voce ai concorrenti, ma tutti l’hanno ignorata presi da altro.

Katia Ricciarelli torna al GF Vip 7

Katia Ricciarelli, che piaccia o meno, è stata una grande protagonista del GF Vip 6. Nel corso di questa edizione del reality più spiato d’Italia, anche se la cantante non è in Casa, è comunque finita più volte al centro del dibattito. Parecchi concorrenti, commentando il suo percorso, non le hanno riservato belle parole.

Forse è proprio per questo che lo staff del GF Vip ha deciso di farla “tornare” in Casa.

Katia Ricciarelli al GF Vip 7: i concorrenti la ignorano

Nelle ultime ore, il GF Vip ha messo alla prova i concorrenti con una serie di freeze. Uno di questi è stato piuttosto lungo e ha visto i concorrenti fare fatica a restare fermi. La colpa è soprattutto di Luca Salatino che con i suoi problemi di stomaco ha fatto scoppiare a ridere tutti i compagni d’avventura.

Lo “stop freeze” è stato dato proprio da Katia Ricciarelli. Ha ottenuto un minimo d’attenzione dai Vipponi? Giammai, i concorrenti l’hanno ignorata.

Il video di Katia Ricciarelli al GF Vip è virale

Neanche a dirlo, il video di Katia Ricciarelli che “torna” al GF Vip è diventato virale. Peccato che i concorrenti sono stati impegnati a commentare i suoni eroici di Luca, altrimenti i commenti sarebbero stati al vetriolo.