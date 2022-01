Katia Ricciarelli verso la squalifica al GF Vip? Gli sponsor chiedono provvedimenti

Alcuni sponsor avrebbero chiesto al GF Vip di prendere provvedimenti contro Katia Ricciarelli dopo quanto accaduto con Lulù Hailé Selassié.

Katia Ricciarelli è a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip? Dopo le sue frasi contro Lulù Hailé Selassié alcuni sponsor avrebbero chiesto al programma di prendere provvedimenti.

Katia Ricciarelli: la squalifica

Al Grande Fratello Vip alcuni sponsor starebbero chiedendo di prendere provvedimenti contro Katia Ricciarelli, che nelle ultime ore è finita nell’occhio del ciclone per essersi rivolta a Lulù Hailé Selassié dandole della scimmia e chiedendole di tornare a “studiare al suo paese”.

Rispondendo a un utente sui social uno sponsor avrebbe infatti scritto: “Ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti”.

Katia Ricciarelli: i concorrenti

Alcuni concorrenti hanno minacciato di bloccare la diretta del reality show nel caso in cui Signorini non prenda provvedimenti contro la cantante lirica e Miriana Trevisan ha anche minacciato di lasciare il reality show.

Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli

Su quanto accaduto tra Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié nella casa del GF Vip si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, che si è imbattuta nell’ex moglie di Pippo Baudo nel 2006, durante la sua partecipazione a La Fattoria. “Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano.

Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al Gf. E non mi sembra cambiata un granché. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza”, ha scritto la giornalista sui social.