Katie Price, una delle modelle di OnlyFans più conosciute, è stata sorpresa alla guida della sua auto senza patente. Interrogata per più di un’ora, si è vista sequestrare la macchina.

Katie Price guida senza patente: guai per la star di OnlyFans

Guai per Katie Price. La modella inglese, una delle più apprezzate del Paese, è stata fermata alla guida della sua auto senza patente. Stando a quanto sostengono i media britannici, la star di OnlyFans è stata fermata dalla polizia del West Sussex, in Inghilterra, e interrogata per più di un’ora.

Katie Price guida senza patente: auto sequestrata

Dopo l’interrogatorio, la polizia del West Sussex ha deciso di sequestrare la macchina di Katie Price. D’altronde, la guida senza patente è vietata in ogni angolo del globo. Tra l’altro, soltanto due anni fa, la star di OnlyFans si era vista ritirare la patente per essersi schiantata con la sua auto addosso al muro della casa del suo vicino nel Sussex.

Lo sfogo di Katie Price

Katie, ovviamente, non ha accettato di buon grado la decisione della polizia. Intervistata dai giornali locali, ha dichiarato: