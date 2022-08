Katiuscia Sordi travolta e uccisa da un giovane ubriaco mentre andava in bicicletta

Katiuscia Sordi è stata travolta e uccisa da un giovane ubriaco alla guida di un'auto: aveva solo 41 anni.

Katiuscia Sordi aveva solo 41 anni. La donna è stata travolta e uccisa da un ragazzo di 29 anni ubriaco alla guida di un’auto. La donna stava tornando a casa in bicicletta. L’episodio è accaduto sulla Strada provinciale 84 a Regona, frazione di Pizzighettone (Cremona).

Il 29enne è risultato effettivamente positivo all’alcol test e ora è imputato per omicidio stradale.

Come è morta Katiuscia Sordi

Come informa FanPage, Katiuscia Sordi aveva passato una serata con gli amici, poi ha utilizzato la sua bici per il ritorno a casa. Giunta nelle vicinanze della sua abitazione, la 41enne è stata completamente travolta da una Peugeot 308. Il giovane alla guida dell’auto si è fermato per soccorrere la donna, ma era oramai troppo tardi per salvarle la vita.

Katiuscia Sordi è infatti morta al momento dell’impatto con il veicolo e all’arrivo dei soccorsi, non è stato potuto fare altro che constatarne il decesso. Risultato positivo all’alcol test, il ragazzo alla guida della Pugeot è stato denunciato per omicidio stradale.

Non avrebbe visto la vittima

Il ragazzo responsabile della morte di Katiuscia Sordi, si è difeso affermando di non aver visto la vittima. In effetti la strada su cui si trovavano risulta davvero poco illuminata.

La sua testimonianza sicuramente inciderà sul risultato del processo.