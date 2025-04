Katy Perry dopo il volo con Blue Origin: "sono super connessa all'amore"

Roma, 14 apr. (askanews) – Primo volo turistico tutto al femminile: teatro, la missione sub orbitale di Blue Origin di Jeff Bezos; a bordo, sei donne fra cui l’icona pop Katy Perry e la pilota e prossima sposa di Bezos, Lauren Sanchez. Perry dopo 11 minuti è scesa dalla navicella mostrando al cielo una margherita (“daisy”) che si era portata a bordo pensando a sua figlia Daisy.

“Adesso ti dico una cosa, sei ufficialmente un’astronauta. Come ti senti?” hanno chiesto alla popstar. “Mi sento super connessa all’amore” ha risposto. “Dieci su dieci, questa la mia recensione, andateci senz’altro”.

“Non si tratta di me e di cantare le mie canzoni, si tratta dell’energia collettiva che si sente lassù. Si tratta di noi, di fare spazio per le donne del futuro, prendersi spazio e appartenere. Credo che questa esperienza mi abbia insegnato che non sai mai quanto amore c’è dentro di te, quanto amore hai da dare e quanto sei amata fino al giorno che decolli” ha aggiunto.