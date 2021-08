Katy Perry, Orlando Bloom, John Legend: a Capri star e glamour

Capri (Napoli), 2 ago. (askanews) – Stelle, glamour, moda e musica. Una parata di star internazionali è sbarcata a Capri nel weekend e i paparazzi non se li sono lasciati scappare. L’occasione, la serata benefica di gala organizzata da LuisaViaRoma nel chiostro della Certosa di San Giacomo, che ha consentito di raccogliere all’asta oltre 5 milioni di euro per l’Unicef.

Tra i più attesi sull’isola Katy Perry, arrivata con la figlia Daisy in braccio e Orlando Bloom che si è confuso tra i turisti con trolley in mano e cagnolino al guinzaglio.

E ancora John Legend e Chrissy Teigen, Heidi Klum con la figlia e il marito Tom Kaulitz, Vanessa Hudgens ed Emily Ratajkowski.

Tra gli ospiti più fotografati anche Flavio Briatore, arrivato mano nella mano con Elisabetta Gregoraci, è già si vocifera di un ritorno di fiamma; Matteo Renzi, Madame e Melissa Satta.

Oltre alla serata di gala, alcune star si sono godute Capri passeggiando in piazzetta e tra i vicoletti, qualcuno invece, come Katy Perry, ha cercato di passare inosservato: cappellino, mascherina e occhialoni e un passeggio dal carrello per il trasporto bagagli per arrivare in hotel in tranquillità.