Katy Perry spaesata all'incoronazione di Carlo: le divertenti immagini della pop star diventate virali

Si tratta di una delle invitate più celebri all’incoronazione di Re Carlo III e Camilla: la pop star internazionale Katy Perry si è presentata al prestigioso evento con un outfit in monocolore lillà ed un cappello molto vistoso, sempre dello stesso colore. La piccola disavventura successa alla donna prima dell’incoronazione però, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti.

Perché Katy Perry era spaesata all’incoronazione di Re Carlo

Vista l’attenzione mediatica sull’evento, nulla sfugge a telecamere e fotografi, e anche pochi istanti di incertezza, o un piccolo errore, può far parlare molto.

Lo ha sperimentato immediatamente Katy Perry, una dei pochissimi ospiti vip all’incoronazione. La cantante statunitense è stata ritratta in una breve clip nella quale appare totalmente spaesata in mezzo alla folla, mentre cerca il proprio posto a sedere. Ad impedirle di trovare rapidamente il suo posto forse, il vistoso cappellino color lillà.

Il suo comportamento buffo, e certo non molto british ha scatenato subito l’ilarità del web, ma l’americana non si è certo persa d’animo e su Twitter ha scritto con autoironia: “don’t worry guys i found my seat”. Tradotto: non preoccupatevi ragazzi, ho trovato il mio posto.

Ecco le immagini diventate virali e la reazione della cantante su Twitter.

Katy Perry spotted looking for her seat at the #Coronation of King Charles III. pic.twitter.com/m2JmrCtNIg — Pop Base (@PopBase) May 6, 2023

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

Perché Katy Perry è stata invitata all’incoronazione

Il motivo dietro l’invito di Katy Perry all’incoronazione è molto semplice: la pop star ha instaurato negli anni un ottimo rapporto con il re, e canterà durante la festa ufficiale.