Katy Perry star a Capri per lo spot Dolce e Gabbana di Sorrentino

Capri (Napoli), 18 lug. (askanews) – Katy Perry a Capri, per la gioia di turisti e residenti che possono ammirare la cantante californiana aggirarsi per le stradine del centro. In realtà però la diva non è in versione turista ma sta girando il nuovo spot della linea “Devotion” di Dolce & Gabbana, di cui è protagonista. La regia è del premio Oscar Paolo Sorrentino che ha scelto l’isola, il suo mare e le sue calette tra le location.

Occhialoni da sole, completo con gonna e top abbinato nero con fiori bianchi. Tanti i curiosi e i paparazzi che si sono appostati per vedere alcune scene come quella in cui la pop star

arriva in motoscafo nel porto turistico salutando con la mano.

Altre riprese si svolgono nelle caratteristiche vie intorno alla Piazzetta. Decine le comparse coinvolte, tra cui molti ragazzi e ragazze di Capri.

Già lo scorso anno Katy Perry era stata a Capri con Orlando Bloom.

E nel 2017 ci aveva passato una vacanza insieme alle amiche.