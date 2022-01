Kazakistan, inizia il ritiro delle truppe guidate dalla Russia

Roma, 13 gen. (askanews) – Le forze guidate dalla Russia, che sono state dispiegate per sostenere il governo kazako di fronte agli scontri senza precedenti scoppiati per l’aumento dei prezzi del gas, partecipano a una cerimonia ad Almaty, capitale economica del Kazakistan (ed ex capitale fino al 1997), nel corso della quale hanno iniziato il loro ritiro dal paese.

La cerimonia solenne riunisce soldati dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), l’alleanza militare di sei Paesi ex sovietici a guida russa che ha partecipato alle operazioni.