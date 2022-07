Kazuki Takahashi, il mangaka che ha creato Yu-Gi-Oh!, è stato trovato morto al largo della costa della prefettura di Okinawa, in Giappone.

Kazuki Takahashi, il mangaka che ha creato Yu-Gi-Oh!, è stato trovato morto al largo della costa della prefettura di Okinawa, in Giappone. Gli inquirenti stanno indagando sia sull’ipotesi di una morte accidentale che di una morte criminale.

Kazuki Takahashi morto a 60 anni, addio al mangaka di Yu-Gi-Oh!

Il mangaka giapponese Kazuki Takahashi, creatore della fortunata saga shonen Yu-Gi-Oh! dal quale è stato tratto l’anime omonimo, è stato trovato morto al largo della costa della prefettura di Okinawa, situata nella parte meridionale del Giappone. Il corpo del mangaka è stato recuperato in seguito all’intervento della guardia costiera, allertata tramite una chiamata di emergenza.

Le autorità giapponesi stanno indagando al fine di determinare le cause della morte del padre di Yu-Gi-Oh! deceduto all’età di 60 anni: in questa fase, non è ancora stata scartata né la tesi della morte accidentale né quella della morte criminale.

Al momento, non si esclude che la morte possa essere imputata a un incidente subacqueo. Un membro della guardia costiera della città di Nago, infatti, ha dichiarato: “Aveva indosso una maglietta e una maschera da sub, un boccaglio e pinne”.

Il successo di Yu-Gi-Oh! all’inizio del nuovo millennio

Noto soprattutto per Yu-Gi-Oh!, il manga di Kazuki Takahashi è stato pubblicato sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump tra il 1996 e il 2004.

Il manga aveva come protagonista Yugi, un adolescente che viene posseduto dallo spirito di un faraone egiziano dopo aver ricevuto in dono un puzzle all’interno del quale era rinchiuso. Il successo del manga ha portato alla produzione di due anime e di due lungometraggi di animazione, distribuiti nella maggior parte del mondo.