Keir Starmer: "la ministra Reeves ha tutta la mia fiducia"

Londra, 3 lug. (askanews) – Niente siluramento per la Cancelliera dello Scacchiere britannica, Rachel Reeves; l’ipotesi che aveva fatto crollare la sterlina oggi si allontana mentre il Primo Ministro britannico Keir Starmer appare al suo fianco a un evento per presentare il piano decennale del governo per il Servizio Sanitario Nazionale, e la elogia a favore di telecamera.

“Ho piena fiducia nella mia cancelliera”, afferma Starmer, “ha preso decisioni incredibilmente importanti negli ultimi 12 mesi e non faremo questo oggi senza le sue decisioni. Lavoriamo fianco a fianco e continueremo a farlo per molto tempo”.

Reeves è apparsa tutta sorrisi. Quanto agli eventi alla Camera dei Comuni il premier laburista ha insistito, ieri si è trattato di una questione personale, la politica non c’entra, e non dirò niente di più.

A Westminster, mercoledì, la ministra delle Finanze era apparsa sull’orlo delle lacrime, immagini che hanno fatto il giro del web alimentando l’idea di un suo prossimo siluramento, e che hanno fatto crollare la sterlina rispetto al dollaro.

Ma i dubbi sono emersi perché il giorno prima il premier aveva dovuto cedere ai deputati ribelli del suo partito che hanno affossato i suoi piani per il taglio dei sussidi al welfare, lasciando un buco da quasi 5 milioni di sterline nei bilanci di Reeves. Il governo però nega l’ipotesi di un aumento delle tasse. La ministra rifiuta di finanziare le spese correnti ricorrendo al debito e insiste, le uscite dello Stato devono essere coperte dalle entrate fiscali. La crisi, però sembra rientrata.