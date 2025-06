Keir Starmer rilancia il commercio con il Canada: i dettagli del colloquio

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha acceso i riflettori su una possibile ripresa dei colloqui commerciali con il Canada, dopo un lungo periodo di stallo. Durante il suo viaggio verso Ottawa per il G7, Starmer ha dichiarato di voler “aumentare il nostro commercio con il Canada” e ha confermato che discuterà i dettagli con il suo omologo canadese, Mark Carney.

Un incontro atteso

La coppia di leader si incontrerà a Ottawa per una riunione bilaterale che si svolgerà domenica mattina, dopo una cena privata la sera precedente. Starmer ha sottolineato l’importanza di affrontare le barriere commerciali, affermando che “il mondo sta cambiando nel commercio e nell’economia”. “Dobbiamo abbattere le barriere commerciali con altri paesi”, ha aggiunto, evidenziando una necessità urgente di rinnovare le relazioni commerciali.

Le tensioni del passato

Le dichiarazioni di Starmer hanno riacceso le speculazioni su una ripresa delle trattative interrotte nel gennaio 2024, quando i colloqui tra Regno Unito e Canada si erano fermati a causa di controversie su tariffe relative a carne e formaggio. Sotto la guida dell’ex primo ministro Rishi Sunak, le negoziazioni erano naufragate, lasciando un vuoto nelle relazioni bilaterali.

Le barriere commerciali attuali

Ralph Goodale, Alto Commissario canadese a Londra, ha recentemente denunciato la presenza di “una serie di barriere commerciali non tariffarie non scientifiche” in Gran Bretagna, puntando il dito contro gli standard alimentari britannici, in particolare per quanto riguarda le importazioni di carne, come il manzo alimentato con ormoni. La Brexit ha complicato ulteriormente la situazione, con il Canada che ha dovuto affrontare l’aumento delle tariffe sui beni agricoli britannici dopo la scadenza dell’accordo di rollover post-Brexit.

Un’iniziativa ambiziosa

Starmer ha promesso di affrontare la questione con Carney e ha sottolineato che entrambi condividono la necessità di una nuova strategia commerciale. “Ho espresso queste preoccupazioni nei miei colloqui con Mark Carney, e lui la pensa allo stesso modo”, ha dichiarato il primo ministro.

Progetti futuri

Oltre ai colloqui commerciali, Starmer ha annunciato un’indagine approfondita sulle bande di grooming infantile nel Regno Unito, un altro tema scottante che richiede attenzione. David Bull, ex europarlamentare del Brexit Party, è stato designato per questo compito delicato.

Con un esame della spesa governativa in arrivo, il primo ministro sta preparando il terreno per giustificare le decisioni difficili che il governo dovrà affrontare, mentre il Canada guarda con speranza e attenzione a questi sviluppi. Cosa riserverà il futuro per le relazioni tra le due nazioni? Resta da vedere.