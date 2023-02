Kekko dei Modà parla della sua depressione: il cantante è ancora in cura

Il loro era uno dei ritorni più attesi sul palco dell’Ariston, con il brano “Lasciami” i Modà non vinceranno il festival, ma dopo anni sono tornati al centro della scena e perché no, potrebbe essere questa la scusa buona per un altro disco.

Intervistati lungamente in questi giorni, la band ha potuto parlare di svariati argomenti, tra questi il frontman del gruppo Kekko ha deciso di parlare dei problemi che ha avuto in passato.

Kekko parla della sua depressione: “Non sono ancora guarito”

Molti fans non si sono spiegati come per tanto tempo il gruppo si sia praticamente ritirato dalle scene. Non tutti sanno probabilmente, che tra le varie problematiche subentrate nel corso del tempo, si sono inserite anche quelle psicologiche, di cui è stato vittima proprio il frontman Kekko, che ha avuto un lungo periodo di depressione: “Non sono ancora guarito.

Mi sto curando con i farmaci, con il coraggio e con la forza di volontà. Speravo proprio di venire su questo palco che ha una meravigliosa cassa di risonanza e volevo proprio parlare di questo. E’ qualcosa di molto diffuso ma se ne parla troppo poco”.